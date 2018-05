ACP legte 2017 kräftig zu - Umsatz seit Buyout um 50 % gestiegen

London/Stockholm (APA) - Bei Gesundheitsökonomen ist das staatliche britische Gesundheitssystem (NHS) hoch angesehen. Es verfügt durchgängig über Daten, vor allem die bessere Betreuung von chronisch Kranken wird als positiv angeführt, auch wenn das System in Akutfällen regelmäßig Negativschlagzeilen macht. Bei Kindern aber dürfte es im Vergleich zu Schweden versagen, so das Resultat einer Studie in "The Lancet" (3. Mai).