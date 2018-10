Absatzvolumen im Einzelhandel in Eurozone im August leicht gesunken

Brüssel/Luxemburg (APA) - Im August ist das saisonbereinigte Absatzvolumen des Einzelhandels gegenüber Juli in der Eurozone um 0,2 geringfügig gesunken, wie Eurostat am Mittwoch bekanntgab. In der EU-28 blieb das Volumen im August gegenüber dem Vormonat unverändert. In Österreich gab es einen Anstieg von 0,6 Prozent.

Im Juli war das Einzelhandelsvolumen im Euroraum um 0,6 Prozent und in der EU-28 um 0,2 Prozent zurückgegangen.

Von den Mitgliedstaaten, für die Daten vorliegen, registrierten Lettland (-1,2 Prozent), Polen und Frankreich (je -0,7 Prozent) sowie Finnland (-0,6 Prozent) die stärksten Rückgänge des Einzelhandelsvolumens im August gegenüber dem Vormonat. Die größten Anstiege wurden in Schweden (+1,2 Prozent), Portugal (+1,1 Prozent) sowie in Irland, Ungarn und Slowenien (je +1,0 Prozent) verzeichnet.

Im Euroraum verringerte sich das Absatzvolumen im Einzelhandel im August gegenüber dem Vormonat bei Motorenkraftstoffen um 0,6 Prozent und bei "Nahrungsmitteln, Getränken und Tabakwaren" um 0,3 Prozent, während es im Nicht-Nahrungsmittelsektor unverändert blieb. In der EU-28 nahm das Absatzvolumen im Nicht-Nahrungsmittelsektor um 0,5 Prozent zu, während bei Motorenkraftstoffen ein Rückgang um 0,9 Prozent und bei "Nahrungsmitteln, Getränken und Tabakwaren" um 0,3 Prozent registriert wurde.

Gegenüber August 2017 erhöhte sich der kalenderbereinigte Einzelhandelsindex heuer im August im Euroraum um 1,8 Prozent und in der EU-28 um 2,4 Prozent. Von den Mitgliedstaaten, für die Daten vorliegen, wurden die höchsten Zuwächse des Einzelhandelsvolumens insgesamt in Irland (+7,9 Prozent), Litauen (+7,4 Prozent), Ungarn (+6,8 Prozent) und Polen (+6,5 Prozent) verzeichnet. In Österreich stieg das Absatzvolumen im Jahresabstand um 0,9 Prozent. Ein Minus wurde in Malta (-2,1 Prozent) registriert.

Im Euroraum weitete sich das Absatzvolumen im Einzelhandel im August 2018 gegenüber August 2017 im Nicht-Nahrungsmittelsektor um 2,9 Prozent und bei "Nahrungsmitteln, Getränken und Tabakwaren" um 0,9 Prozent aus, während bei Motorenkraftstoffen ein Rückgang um 0,3 Prozent verzeichnet wurde. In der EU-28 nahm das Absatzvolumen im Einzelhandel im Nicht-Nahrungsmittelsektor um 3,5 Prozent und bei "Nahrungsmitteln, Getränken und Tabakwaren" um 1,3 Prozent zu, während das Absatzvolumen von Motorenkraftstoffen unverändert blieb.