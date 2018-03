Singapur (APA/dpa) - Die Ölpreise haben sich am Dienstag wenig verändert gezeigt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November kostete am Morgen 98,00 Dollar (75,90 Euro). Das waren zwölf Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass US-Rohöl der Marke WTI zur Auslieferung im Oktober fiel hingegen um acht Cent auf 92,84 Dollar.

Im Handelsverlauf stehen nur wenige Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an, an denen sich die Anleger orientieren könnten. Vor den bevorstehenden geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank am Mittwoch dürften sich die Anleger zurückhalten, hieß es aus dem Handel. Außerdem blicken Investoren bereits auf die Daten zu den Ölreserven in den USA, die ebenfalls am Mittwoch veröffentlicht werden. Der Markt rechnet mit einem Rückgang der US-Lagerbestände an Rohöl.