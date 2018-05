5.000 E-Fahrzeuge in Niederösterreich zugelassen

St. Pölten (APA) - In Niederösterreich sind mittlerweile 5.000 E-Fahrzeuge zugelassen. Das Bundesland sei damit österreichweit "unangefochten die Nummer eins", betonten LHStv. Stephan Pernkopf und Landesrätin Petra Bohuslav (beide ÖVP) am Dienstag in einer Aussendung.

Mit 600 öffentlich zugänglichen Landestationen, davon 45 Schnellladestationen, sei eine flächendeckende Versorgung gegeben. Das sei auch eine der Grundvoraussetzungen, damit das E-Auto zum vollwertigen Ersatz für "normale" Fahrzeuge werden kann.