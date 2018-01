25 Jahre Fairtrade Österreich - Von Null auf 300 Mio. Euro

Tokio (APA/Reuters) - Japans Wirtschaft macht aus Sicht eines führenden Notenbank-Mitglieds Fortschritte auf dem Weg aus der jahrelangen Schwächephase. "Wir sehen einige positive Bewegungen in Richtung eines Endes der Deflation", sagte der Chef des Ablegers der Bank von Japan (BoJ) in Nagoya, Shinichi Uchida, am Montag. Die Firmen profitierten von einem starken Wachstum in Übersee und in der Heimat.