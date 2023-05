Zweiter Bieter für Software AG - Silver Lake bessert nach

Um die deutsche Software AG zeichnet sich ein Übernahmekampf ab. Angesichts eines drohenden Konkurrenzangebots für das Unternehmen besserte der US-Finanzinvestor Silver Lake sein Offert um 2 Euro auf 32 Euro je Aktie nach, insgesamt knapp 2,4 Mrd. Euro, wie er am Donnerstagabend mitteilte. Silver Lake reagierte damit auf ein "vorläufiges, unverbindliches Angebot eines US-Software-Wettbewerbers", wie die Software AG erklärte, ohne einen Namen zu nennen.

Bei dem zweiten Bieter handelt es sich offenbar um Rocket Software, hinter der der Finanzinvestor Bain Capital steht. Laut der Agentur Bloomberg hat er etwa 34 Euro je Aktie geboten - also mehr als das nachgebesserte Angebot von Silver Lake.

Der Vorstand und der Übernahmeausschuss des Aufsichtsrats der Software AG stellten sich trotzdem hinter Silver Lake. Der Investor, der sich bereits 30,1 Prozent der Anteile gesichert hat, betonte, er wolle sie "als unabhängiges Unternehmen mit Hauptsitz in Deutschland" erhalten und nicht an einen Rivalen aus dem Ausland mit den "damit verbundenen nachteiligen sozialen Auswirkungen" verkaufen. Die Software AG hatte sich von Silver Lake weitreichende Garantien geben lassen. Bloomberg zufolge will Bain sie dagegen mit Rocket Software fusionieren. Die Finanzierung sei bereits gesichert.