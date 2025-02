Zwei weitere israelische Geiseln von Hamas übergeben

Die militant-islamistische Palästinenserorganisation Hamas hat zwei weitere israelische Geiseln an das Rote Kreuz übergeben. Yarden Bibas und Ofer Kalderon wurden am Samstag in der Stadt Khan Younis im Süden des Gazastreifens übergeben, wie ein Reporter der Nachrichtenagentur AFP beobachtete. Die Übergabe erfolgte dieses Mal schnell und vor wenigen Menschen. Am Samstag sollte noch eine weitere Geisel auf Basis der geltenden Waffenruhevereinbarung freikommen.

von APA