Zwei Tote nach Schüssen bei Anwaltskanzlei in Graz

Die Tat hatte sich gegen 12.00 Uhr in einem Haus in der Kaiserfeldgasse in der Grazer Innenstadt ereignet. Laut Polizei gab es keine Augenzeugen. Erst hatte die Exekutive angegeben, dass zwei Personen "schwerst verletzt" seien. Die "Kleine Zeitung" berichtete am Nachmittag, dass die Frau in dem Haus gearbeitet haben soll. Eine offizielle Bestätigung dazu gab es zunächst nicht. Über die Identität der beiden Toten machte die Polizei zunächst keine Angaben, man sei noch am Ermitteln bzw. es müssten erst die Angehörigen verständigt werden. Laut einem Polizeisprecher könnte es am späteren Nachmittag nähere Informationen geben.

Eine Frau, die in einer der - nicht betroffenen - Anwaltskanzleien arbeitet, gab der APA gegenüber an, sie habe gegen 12.00 Uhr "drei Klescher" gehört. Ihre Mitarbeiterin habe "gut reagiert" und sofort gerufen "alles zusperren". Sie hörte am Gang eine Frau schreien und bekam mit, dass jemand nach unten rannte.

Am frühen Nachmittag war noch die Tatortgruppe der Polizei beim Spuren sichern im vierten Stock des Gebäudes. Ein Kriseninterventionsteam des Landes Steiermark war am frühen Nachmittag in dem gründerzeitlichen Gebäude, verließe dieses allerdings nach kurzer Zeit wieder. Nach der Alarmierung hatte die Polizei den Tatort großflächig abgesperrt. Straßenbahnen wurden in der zentralen Herrengasse angehalten, Sperren am Marburgerkai, der Kaiserfeldgasse und in der Radetzkystraße sowie der Herrengasse errichtet. Diese wurden aber nach kurzer Zeit wieder abgebaut. Im Einsatz waren etliche Beamte sowie Angehörige der Schnellen Reaktionskräfte sowie Diensthundeführer.

(S E R V I C E - In Österreich finden Frauen, die Gewalt erleben, u.a. Hilfe und Informationen bei der Frauen-Helpline unter: 0800-222-555, ; beim Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) unter sowie beim Frauenhaus-Notruf unter 057722 und den Österreichischen Gewaltschutzzentren: 0800/700-217; Polizei-Notruf: 133)

Sie sind in einer verzweifelten Lebenssituation und brauchen Hilfe? Sprechen Sie mit anderen Menschen darüber. Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Unter finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich. Infos für Jugendliche gibt es unter )