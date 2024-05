Zwei Tote nach Schiffsunglück in Ungarn

Am späten Samstagabend sei die Polizei informiert worden, dass am Donau-Ufer bei Veröce ein blutender Mann gefunden wurde, teilte ein Sprecher mit. Gegenüber den Beamtinnen und Beamten habe der Verletzte dann angegeben, dass er mit einem Motorboot verunglückt sei. In dem Boot sollen sich sieben weitere Personen befunden haben. Die Behörden nahmen daraufhin sofort die Ermittlungen auf und starteten eine Suchaktion. Auch der Katastrophenschutz und die Rettung wurden alarmiert.

Im Zuge der Suche seien die Leichen eines Mannes und einer Frau geborgen worden. Auch das Motorboot konnte an Land gezogen werden, berichtete das Onlineportal "444.hu". Die Polizei stoppte daraufhin ein Schiff bei Komárom. Dieses habe Schäden an der Seitenwand aufgewiesen, hieß es. Die Behörden gehen davon aus, dass das Hotelschiff das Motorboot etwa 50 Kilometer nördlich von Budapest gerammt hat.

Bei dem Wasserfahrzeug soll es sich laut einem Bericht des ungarischen Onlineportals "Blikk.hu" um ein Flusskreuzfahrtschiff für bis zu 110 Passagiere und 35 Besatzungsmitglieder handeln, das unter Schweizer Flagge unterwegs ist. Untersuchungen an dem Schiff hätten Hinweise auf einen Zusammenstoß ergeben, hieß es in dem Bericht des Onlinemediums. Wie viele Passagiere zum Zeitpunkt der Kollision an Bord waren, steht noch nicht fest.

Die weiteren Hintergründe des Vorfalls sind noch offen. Die Polizei leitete ein Verfahren wegen des Verdachts auf Gefährdung im Schiffsverkehr mit mehrfacher Todesfolge ein. Die Suche nach den Vermissten war am Sonntagnachmittag weiter im Gang. Ob sich auch Österreicherinnen und Österreicher auf dem Motorboot befunden hatten, ist noch nicht klar. Eine APA-Anfrage an das Außenministerium war am Sonntagnachmittag noch offen.