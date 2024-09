Zwei Tote nach Kellereinsturz in Schärding

© APA/APA/DANIEL SCHARINGER/DANIEL SCHARINGER home Aktuell Nachrichtenfeed

Bei dem Einsturz eines Kellergewölbes in Schärding in Oberösterreich sind die beiden verschütteten Bauarbeiter ums Leben gekommen. Die Einsatzkräfte seien zeitversetzt gegen Mitternacht bzw. kurz nach 01.00 Uhr auf die Männer gestoßen, nach stundenlangen Such- und Bergungsarbeiten habe der Notarzt aber nurmehr deren Tod feststellen können, teilte Presseoffizier Markus Oppitz Mittwochfrüh der APA mit. Ein weiterer Arbeiter hatte sich zuvor selbst aus den Trümmern befreit.

von APA