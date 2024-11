Zwei Tote im Mühlviertel: Polizeieinsatz im Burgenland

© APA/APA/KERSTIN SCHELLER/KERSTIN SCHELLER home Aktuell Nachrichtenfeed

Die Großfahndung nach jenem Verdächtigen, der am Montag zwei Menschen im Mühlviertel erschossen haben soll, ist auch am Mittwoch ohne Erfolg geblieben. Eine mögliche Sichtung im Bezirk Oberpullendorf im Burgenland hatte dort für einen großen Polizeieinsatz gesorgt. Dieser wurde am späten Nachmittag aber ohne Ergebnis beendet. Auch im Mühlviertel wurde weiter die Gegend durchkämmt - ebenfalls ohne Erfolg.

von APA