Zwei Menschen im Mühlviertel getötet - Fluchtauto gefunden

Die Polizei hat am Freitagvormittag mitgeteilt, in Rohrbach das Fluchtauto jenes Jägers gefunden zu haben, der am Montag zwei Menschen im Mühlviertel erschossen haben soll. Derzeit läuft ein Großeinsatz: Rund 250 Beamte - von der Cobra bis zu Bereitschaftseinheiten - sind mit jeder Menge technischer Unterstützung vor Ort. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Gesuchte noch lebt. Bei diesen Witterungsbedingungen könne ein Jäger einige Tage im Wald ausharren, hieß es.

von APA