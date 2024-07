Zwei Festnahmen nach brutalem Bandenstreit in Wien

© APA/APA/dpa/Marcus Brandt home Aktuell Nachrichtenfeed

Nach einer gewaltsamen Auseinandersetzung von Banden im Anton-Kummerer-Park in Wien-Brigittenau am 5. Juli, bei der Schüsse abgegeben wurden, hat die Polizei laut "Kronen Zeitung" (Freitagausgabe) zwei Personen festgenommen. Wie das Innenministerium bestätigte, handelt es sich um zwei syrische Staatsbürger. Gegen die Verdächtigen wird auch fremdenrechtlich ermittelt. An der Auseinandersetzung waren junge Männer aus dem arabischen Raum sowie aus Tschetschenien beteiligt.

von APA