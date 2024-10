Zumtobel prüft Produktionsstopp in Frankreich

© APA/APA/THEMENBILD/BARBARA GINDL home Aktuell Nachrichtenfeed

Der börsennotierte Vorarlberger Leuchtenhersteller Zumtobel prüft aufgrund der angespannten Situation in der Bauwirtschaft die Einstellung der Produktion in dem auf Außenleuchten spezialisierten Werk im französischen Les Andelys. Es könnte auch ein Käufer gefunden werden, um "neue Geschäftsaktivitäten am Standort" zu etablieren, hieß es in einer Aussendung des Unternehmens. Von der Einstellung der Produktion wären 85 Mitarbeitende betroffen.

von APA