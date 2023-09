Zumtobel leidet noch unter hohen Lagerbeständen

Der Vorarlberger Lichtkonzern Zumtobel leidet unter hohen Lagerbeständen der Kunden im Komponenten-Geschäft. Nach der Coronapandemie hatte es einen Umsatzschub gegeben, aufgrund der Schwierigkeiten in den Lieferketten hatten sich Kunden langfristig mit Produkten eindecken müssen - nun werde der Bestand langsamer abgebaut als erwartet, sagte CEO Alfred Felder am Mittwoch im Gespräch mit der APA. Abgesehen davon sei er aber "vorsichtig optimistisch" für die kommenden Quartale.

Während das Geschäft in Österreich gut laufe, führe die schleppende Konjunktur in wichtigen Märkten, vor allem in Deutschland, dazu, dass sich die Lager nicht wie erwartet ab Mai geleert haben, so Felder. Auch der Rückgang im Neubau angesichts steigender Zinsen und Materialkosten sei für Zumtobel zu spüren. Dafür wirke sich positiv aus, dass neue EU-Regeln zur Energieeffizienz und die hohen Strompreise Firmen motivieren, ihre Lichtsysteme zu erneuern.

Der Umsatz von Zumtobel ist im ersten Quartal um 9 Prozent auf 285,6 Mio. Euro zurückgegangen, der operative Gewinn um knapp ein Viertel von 19 auf 14,5 Mio. Euro. Der Unternehmensgewinn fiel von 10,9 auf 9,8 Mio. Euro. Für das Geschäftsjahr 2023/24 erwartet Zumtobel nun einen Umsatzrückgang "im einstelligen mittleren Prozentbereich" statt eines Anstiegs um 1 bis 4 Prozent. Die Prognose für die EBIT-Marge von 3 bis 6 Prozent wird aufrechterhalten - unter der Voraussetzung, dass es zu keiner weiteren wirtschaftlichen Verschlechterung kommt.