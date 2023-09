Zulieferer CATL will LFP-Batterien in Europa produzieren

Der chinesische Batterieanbieter CATL will seine neue schnellladende Batterie neben China zukünftig auch in Europa herstellen. CATL werde die Shenxing-Batterien in Deutschland und Ungarn produzieren, kündigte CATL-Chefingenieur Pengfei Gao am Montag auf der IAA in München an. Die Batterie soll zunächst ab Ende 2023 in China in Serie gehen und ab 2024 in Elektrofahrzeugen erhältlich sein.

Einen Zeitplan für die Produktion in Europa nannte Gao nicht. Es seien noch keine Abnahmevereinbarungen mit Kunden in der Region getroffen worden.

Mit der neuen Batterie aus Lithiumeisenphosphat (LFP) sollen E-Fahrzeuge nach Konzernangaben mit einer zehnminütigen Ladung 400 Kilometer weit fahren können. Mit einer vollen Ladung ließe sich eine Reichweite von 700 Kilometern erzielen. Die neuen Batterien sollen zudem günstiger sein als bisherige Energiespeicher auf Basis von Nickel und Kobalt.

CATL hatte im Dezember 2022 mit der Produktion in seinem Werk in Thüringen (Deutschland) begonnen und baut derzeit Europas größtes Batteriewerk im ungarischen Debrecen. Dort soll die Produktion in zwei bis drei Jahren beginnen. Das chinesische Unternehmen zählt Tesla, Volkswagen, BMW und Ford zu seinen Kunden. Mehr als ein Drittel des weltweiten Batterieabsatzes für E-Autos geht auf das Konto von CATL.