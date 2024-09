Zugverbindungen und Straßen wegen Regen und Schnee gesperrt

Die Seefelder Straße (B177) zwischen Zirl und Leithen wurde in beiden Richtungen wegen defekter Fahrzeuge gesperrt, die Lahnsattelstraße (B23) in Niederösterreich für Lkw ab 3,5 Tonnen. Freitagfrüh konnten jedoch die meisten Verbindungen, die wegen hängengebliebener Fahrzeuge zwischenzeitlich gesperrt waren, wieder freigemacht werden, informierte der ÖAMTC. Wegen umgestürzter Bäume kommt es aber noch mancherorts zu gravierenden Verkehrsbehinderungen, so auf der Hochkönig Straße (B164) in Salzburg. Schneekettenpflichten wurden vor allem in Kärnten, Salzburg, der Steiermark und Niederösterreich verhängt. Die Unwetterwarnung gilt nun auch für ganz Nordtirol.

Aufgrund des schlechten Wetters waren bereits am Donnerstag erste Sicherheitssperren verhängt worden. Betroffen waren bis auf weiteres der Sölkpass (L704) in der Steiermark und die Großglockner Hochalpenstraße zwischen der Kassastelle Ferleiten und Heiligenblut am Großglockner. In Kärnten wurden wegen starken Schneefalls auch die Nockalm Straße und die Malta-Hochalm-Straße gesperrt. Mehrere Organisationen hatten dazu aufgerufen, in den kommenden Tagen auf nicht notwendige Autofahrten zu verzichten.

Auf der Bahnstrecke von Leobersdorf bis Weissenbach-Neuhaus in Niederösterreich war ebenfalls bereits am Donnerstag eine präventive Einstellung des Verkehrs von Samstag bis inklusive Montag bekanntgegeben worden, ein Schienenersatzverkehr wird eingerichtet. Die ÖBB sprachen österreichweit eine wetterbedingte Reisewarnung von Freitagfrüh bis voraussichtlich Sonntagabend aus und empfahlen, nicht dringende Reisen innerhalb dieses Zeitraums zu verschieben. Die Zugbindung bei allen nationalen, internationalen und Nachtzugtickets sei aufgehoben und diese ab sofort bis inklusive Mittwoch (18. September) gültig.

