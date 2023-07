Zugbauer Alstom holt deutlich mehr Aufträge ein als erwartet

Der französische Zugbauer Alstom hat zum Auftakt seines neuen Geschäftsjahres deutlich mehr Bestellungen eingestrichen als erwartet. Zwar ging der Wert der Auftragseingänge gegenüber dem Vorjahreszeitraum um fast ein Drittel auf 3,9 Milliarden Euro zurück, wie das Unternehmen mitteilte. Fachleute hatten allerdings nur noch mit etwa der Hälfte des Vorjahreswertes gerechnet.

Der Umsatz der Monate April bis Juni kletterte um 4,3 Prozent auf knapp 4,2 Mrd. Euro. Organisch, also ohne Wechselkurs- und andere Sondereffekte, fiel das Plus noch kräftiger aus. Alstom profitierte neben Geschäften in Europa, Brasilien und Kasachstan von seinem Dienstleistungsgeschäft in Nordamerika und in Italien. Aus Sicht von Konzernchef Henri Poupart-Lafarge ist das Marktumfeld weiter positiv und bietet in den kommenden drei Jahren eine Vielzahl an Geschäftsmöglichkeiten.