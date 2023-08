Zinserhöhungen geben Versicherer Zurich Rückenwind

Anlagegewinne haben der Zurich Insurance Group im ersten Halbjahr 2023 ein besseres Ergebnis beschert. Der Konzerngewinn kletterte um sechs Prozent auf 2,49 Mrd. Dollar, wie Europas fünftgrößter Versicherungskonzern am Donnerstag mitteilte. "Die Entwicklung im ersten Halbjahr stimmt uns zuversichtlich, dass wir die Ziele bis 2025 erreichen oder übertreffen", sagte Konzernchef Mario Greco in einer Telefonkonferenz.

Zurich will das Ergebnis pro Aktie bis 2025 im Schnitt organisch um acht Prozent pro Jahr steigern. Zudem peilt der Konzern basierend auf dem Betriebsgewinn nach Steuern eine Eigenkapitalrendite von mehr als 20 Prozent an.

Im Halbjahr verbesserte das Unternehmen die Eigenkapitalrendite auf den Rekordwert von 22,9 Prozent. "Wir haben eine Eigenkapitalrendite erzielt, die zu den höchsten in der Branche gehört", sagte Greco. Bei einem praktisch stabilen Betriebsgewinn trug das im Zuge von Aktienrückkäufen gesunkene Eigenkapital maßgeblich zu der Verbesserung bei.

Vor allem im Lebensversicherungsgeschäft verdiente Zurich mehr. Im Hauptgeschäft Schaden- und Unfallversicherung sank das Ergebnis dagegen leicht, unter anderem weil im Vorjahr ein einmaliger Gewinn aus einer Immobilientransaktion anfiel. Das Anlageergebnis konnte Zurich dank höherer Zinsen auf 2,57 Mrd. Dollar mehr als verdreifachen. Über drei Viertel der Kapitalanlagen von Zurich entfallen auf Staats- und andere Formen von Anleihen.

An der Börse kamen die Zahlen gut an. Mit einem Kursplus von 2,8 Prozent gehörte Zurich zu den am stärksten gefragten Versicherungswerten in Europa. Gar 3,3 Prozent legte Allianz zu. Deutschlands größter Versicherungskonzern schnitt im zweiten Quartal besser ab als erwartet.

Auch Zurich erntete Applaus. Die Analysten von JP Morgan erklärten, Zurich habe gute Zahlen vorgelegt, während mehrere US-Wettbewerber auf ein ausgesprochen schwieriges Halbjahr zurückblickten.