ZEW-Konjunkturerwartungen für Deutschland steigen deutlich

Börsenprofis schauen in Erwartung weiter sinkender Zinsen mit mehr Optimismus auf die deutsche Konjunktur. Das Barometer für die Aussichten in den kommenden sechs Monaten stieg im Oktober um 9,5 Punkte auf 13,1 Zähler, wie das Mannheimer Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) zu seiner Umfrage unter 161 Analystinnen und Analysten mitteilte. Das ist der erste Anstieg nach drei Rückgängen in Folge.

von APA