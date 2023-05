ZEW-Konjunkturbarometer sinkt - Wirtschaft droht Rezession

Börsenprofis haben ihre Konjunkturerwartungen für die deutsche Wirtschaft im Mai den dritten Monat in Folge heruntergeschraubt. Das Barometer zur Einschätzung der Konjunktur in den nächsten sechs Monaten fiel um 14,8 auf minus 10,7 Punkte, wie das Mannheimer Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) am Dienstag zu seiner monatlichen Umfrage unter 181 Analysten und Anlegern mitteilte. Damit liegt der Wert erstmals seit Dezember 2022 wieder im negativen Bereich.

Befragte Ökonomen hatten nur mit einem Rückgang auf minus 5,3 Zähler gerechnet. Die Einschätzung der konjunkturellen Lage verschlechterte sich im laufenden Monat ebenfalls: Dieser Wert fiel um 2,3 auf minus 34,8 Punkte.

"Die Finanzmarktexpertinnen und -experten rechnen auf Sicht von sechs Monaten mit einer Verschlechterung der ohnehin nicht guten Konjunkturlage", kommentierte ZEW-Präsident Achim Wambach die Entwicklung: "Die deutsche Wirtschaft könnte dadurch in eine - wenn auch leichte - Rezession rutschen." Ein Grund für den Rückgang des Stimmungsindikators sei die Erwartung einer noch stärkeren Anhebung der Zinsen durch die Europäische Zentralbank (EZB). "Ein möglicher Zahlungsausfall der Vereinigten Staaten in den nächsten Wochen erhöht zudem die Unsicherheit bezüglich der internationalen Konjunkturentwicklung", sagte Wambach.

Die EU-Kommission sieht die Konjunkturaussichten für die Euro-Zone insgesamt etwas rosiger als im Winter - nicht jedoch für Deutschland.