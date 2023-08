Zalando mit Umsatz-Rückgang, Gewinn gestiegen

Die Kaufzurückhaltung der Konsumentinnen und Konsumenten macht Zalando zu schaffen. Der Konzernumsatz sei im zweiten Quartal um 2,5 Prozent auf 2,6 Mrd. Euro gesunken, teilte der Online-Modehändler am Donnerstag mit. Das über die Plattform verkaufte Brutto-Warenvolumen (GMV) verringerte sich um 1,8 Prozent auf 3,7 Mrd. Euro.

Aufgrund von Sparmaßnahmen und eines Anstieg des durchschnittlichen Bestellvolumens sei der bereinigte operative Gewinn dagegen um 87 Prozent auf 144,8 Mio. Euro gestiegen. Zum Jahresauftakt war Zalando knapp unter der Gewinnschwelle geblieben.

Auf dieser Basis schraubte das Unternehmen an seinen Gesamtjahreszielen. Der Betriebsgewinn werde bei 300 bis 350 statt 280 bis 350 Mio. liegen. Das Wachstum bei Umsatz und GMV werde wohl jeweils am unteren Ende der angepeilten Spannen bleiben. Hier hatte Zalando ursprünglich Werte von minus eins bis plus vier Prozent beziehungsweise von plus eins bis plus sieben Prozent in Aussicht gestellt.