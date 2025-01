Zalando startet Übernahme von About You

© APA/APA/dpa/Bodo Marks home Aktuell Nachrichtenfeed

Der deutsche Onlinehändler Zalando hat sein öffentliches Übernahmeangebot für den Konkurrenten About You gestartet. Die Annahmefrist laufe voraussichtlich bis 17. Februar. Zalando bietet, wie bereits bekannt, 6,50 Euro je Aktie, was About You mit rund 1,2 Mrd. Euro bewertet. Das Offert unterliege keiner Mindestannahmeschwelle. Vorstand und Aufsichtsrat von About You begrüßten und unterstützen das Angebot, hieß es.

von APA