Zahl der deutschen Erwerbstätigen wieder über Vorkrisenzeit

Die Zahl der Erwerbstätigen in Deutschland hat im März trotz der konjunkturellen Unsicherheit wegen des Krieges in der Ukraine erstmals wieder das vor der Coronapandemie erreichte Niveau übertroffen. Rund 45,2 Millionen Personen mit Wohnort in Deutschland hatten einen Job, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. Damit waren saisonbereinigt 0,1 Prozent oder 41.000 Personen mehr erwerbstätig als im Februar 2020, dem Monat vor Beginn der Coronakrise in Deutschland.

Insgesamt stieg die Zahl der Erwerbstätigen im Vergleich zum Vormonat um 112.000 oder 0,2 Prozent. Dieser Anstieg fiel etwas stärker aus als im März-Durchschnitt der drei Vorkrisenjahre 2017 bis 2019, der bei 103.000 Personen liegt.

Trotz des Ukraine-Kriegs ist die Nachfrage der Firmen in Deutschland nach Arbeitskräften zuletzt auf einen Rekordwert gestiegen. Der Stellenindex der Bundesagentur für Arbeit (BA) kletterte im April um zwei auf 138 Punkte und damit auf den höchsten Stand seit Beginn der Datenreihe 2005. Das Barometer setzt "seinen Aufwärtstrend trotz der aktuellen wirtschaftlichen und politischen Unwägbarkeiten fort", erklärte die BA. Das Ende der meisten Corona-Beschränkungen und die Frühjahrsbelebung hätten im Vergleich zum März zu einer anziehenden Nachfrage in fast allen Branchen geführt. Nur bei Information und Kommunikation, in der Land- und Forstwirtschaft sowie in der Zeitarbeit habe es ein leichtes Minus gegeben.