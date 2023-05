Zahl der Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe gefallen

Der US-Arbeitsmarkt zeigt sich ungeachtet von Rezessionssorgen robust. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sank in der zurückliegenden Woche um 22.000 auf 242.000, wie das Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Ökonomen hatten mit 254.000 gerechnet, nach 264.000 in der vorangegangenen Woche.

Die Anträge bleiben damit deutlich unter der kritischen Marke von 270.000. Diese gilt als Kipppunkt, der eine Verschlechterung des Arbeitsmarkts signalisiert. Der weniger schwankende Vier-Wochen-Schnitt liegt mit 244.250 ebenfalls klar unter dieser Marke.

Zuletzt hatte sich der Stellenaufbau am Jobmarkt zwar robust gezeigt: Im April kamen 253.000 neue Stellen außerhalb der Landwirtschaft hinzu. Allerdings fiel der Stellenaufbau im März nicht so kräftig aus wie ursprünglich gemeldet - die Zahl wurde vom Ministerium von 236.000 auf 165.000 nach unten revidiert.