Zahl der offenen Stellen in Deutschland deutlich gesunken

"Am Arbeitsmarkt zeigt sich damit das sechste Quartal in Folge ein Rückgang der offenen Stellen", sagte Arbeitsmarktforscher Alexander Kubis. In Westdeutschland waren 1,06 Mio. offene Stellen zwischen April und Juni zu besetzen, in Ostdeutschland 275.000. Deutschlandweit kamen im zweiten Quartal auf 100 von den Betrieben ausgeschriebenen offenen Stellen rund 205 arbeitslos gemeldete Personen - das sind um 28 mehr als noch im ersten Quartal 2024 und 57 mehr als im Vorjahresquartal.

"Der Rückgang ist derzeit vor allem bei den kleinen und mittelgroßen Betrieben zu beobachten", erklärte Kubis. "Nur bei größeren Betrieben liegt der Bestand an offenen Stellen noch leicht über dem Vorjahresquartal."