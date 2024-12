Zahl der Börsengänge weltweit um 10 Prozent zurückgegangen

"Wenngleich die Leitzinssenkungen westlicher Notenbanken sowie steigende Aktienmärkte eine prozyklische Wirkung entfalteten, wirkten sich die zunehmenden Deglobalisierungstendenzen besonders hemmend auf die asiatischen Märkte aus", so Geisler weiter. Gehemmt worden seien die Investoren auch von den vielen politischen Wahlen in großen Ländern wie den USA.

Überregional bleibe die Pipline gut gefüllt, wichtig sei jedoch, "den richtigen Zeitpunkt für ein IPO zu wählen", sagte Geisler. Für die Firmen seien neben der Entwicklung der Konjunktur vor allem die sich bietenden Wachstumschancen der grünen und digitalen Transformation relevant. Auch die sich in den USA anbahnende Deregulierung könnte Rückenwind verleihen. Die EY-Experten sind dementsprechend zuversichtlich für das IPO-Jahr 2025.

2024 gab es keine IPO im ATX oder ATX Prime

In Österreich gab es heuer in den beiden Top-Segmenten ATX und im ATX Prime der Wiener Börse keine Neuzugänge. Im KMU-Segment "direct market plus" kamen drei Unternehmen dazu. Besonders stark ist die Wiener Börse allerdings bei Anleihen-Listings. 2024 gab es bereits 12.500 Notierungen, damit wurde das bisherige Rekordjahr 2023 (8.311 Notierungen) übertroffen.

Weltweit größter Börsengang des Jahres 2024 war der EY-Übersicht zufolge der US-Logistiker Lineage, das beim IPO im Juli rund 5,1 Mrd. Dollar erlöste. Größter Börsengang des Jahres in Europa war im Mai die Erstnotiz des spanischen Konsumanbieters Puig Brands mit gut 2,9 Mrd. Dollar.