Yellen erwartet keine Rezession in den USA

Die US-Wirtschaft steuert aus Sicht der amerikanischen Finanzministerin Janet Yellen nicht auf eine Rezession zu. Am Rande des Treffens der Finanzminister der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer (G20) in Indien sagte sie am Montag Bloomberg TV, das schwächere Wachstum in China könne zwar auch auf andere Volkswirtschaften übergreifen. Die USA machten jedoch gute Fortschritte bei der Bekämpfung der Inflation und der Arbeitsmarkt erweise sich als recht robust.

"Ich erwarte keine Rezession", fügte sie hinzu. Die jüngsten Inflationsdaten seien ziemlich ermutigend. Sinkende Energiepreise sorgten dafür, dass die Teuerungsrate im Juni auf 3,0 Prozent von 4,0 Prozent im Mai sank. Dies ist der niedrigste Wert seit mehr als zwei Jahren.

Die Notenbank Fed hat im Kampf gegen die Inflation nach zehn Zinserhöhungen in Folge zuletzt eine Pause eingelegt und die Spanne von 5,0 bis 5,25 Prozent beibehalten. Sie will damit Zeit zum Sichten weiterer Konjunkturdaten gewinnen. Die US-Wirtschaft war im ersten Quartal mit einer auf das Jahr hochgerechneten Rate von 2,0 Prozent gewachsen. Für die gegen Ende des Monats anstehenden BIP-Daten für das zweite Quartal erwarten von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Experten eine leichte Abkühlung auf 1,8 Prozent.