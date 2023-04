Wunsch: Erwartet EZB-Debatte über Zinsoptionen im Mai

Die EZB wird aus Sicht von Belgiens Notenbankchef Pierre Wunsch auf ihrer Mai-Zinssitzung auch über eine kleinere Zinserhöhung beraten. Ob ein größerer Schritt um 0,50 Prozentpunkte oder ein geringerer um 0,25 Prozentpunkte anstehe, hänge auch davon ab, wie die Kerninflation, in der die schwankungsreichen Energie- und Lebensmittelpreise ausgeklammert sind, sich entwickle, sagte Wunsch der Nachrichtenagentur Reuters in Washington am Rande des Frühjahrstreffens des IWF.

Das Ratsmitglied der Europäischen Zentralbank (EZB) sprach sich zudem für einen schnelleren Abbau der billionenschweren Anleihenbestände der Euro-Notenbank aus. "Ich denke, im Mai wird es um 25 oder 50 Punkte gehen", sagte Wunsch. Falls die Kernrate erneut unerwartet hoch und die vierteljährliche Kreditumfrage der EZB unter Banken - der sogenannte Bank Lending Survey (BLS) - nicht zu schlecht ausfielen, müsse die EZB am 4. Mai womöglich um 0,50 Prozentpunkte erhöhen. "Wenn die Kernrate positiv überrascht, dann sind vielleicht 25 mehr angemessen," sagte er.

Die Gesamtinflation war zuletzt im Euroraum im Zuge sinkender Energiepreise zwar zurückgegangen auf 6,9 Prozent im März. Die Kernrate war dagegen auch im März erneut gestiegen auf 5,7 Prozent. Zwei Tage vor der Mai-Zinssitzung werden erste Inflationsdaten für den Monat April veröffentlicht. Auch die Ergebnisse des jüngsten BLS werden dann bekanntgegeben. Beides sind zentrale Daten für die Kalibrierung der Geldpolitik. Nach Einschätzung von Wunsch wird auch die Kerninflation allmählich sinken, sobald der starke Rückgang der Energiekosten in der Wirtschaft durchschlägt. Es bestehe aber die Gefahr, dass sie länger bei über drei Prozent verharre, sagte er.