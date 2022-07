Wolford-Vorstand Andrew Thorndike legte Mandat zurück

Der Chief Operation Officer (COO) des Vorarlberger Textilkonzerns Wolford, Andrew Thorndike, legt mit Ende Juli sein Vorstandsmandat zurück. Das teilte das Unternehmen am Mittwochabend mit. Auf diesen Schritt hätten sich Thorndike und der Aufsichtsrat einvernehmlich verständigt. Der Posten soll nachbesetzt werden, bis dahin führt Chief Commercial Officer (CCO) Silvia Azzali die Geschäfte als Alleinvorständin.

Thorndike war seit Oktober 2019 in seiner Funktion tätig, im Vorjahr war sein Vertrag wie auch jener Azzalis bis Ende 2024 verlängert worden. In dem Zweiervorstand war er für Produktentwicklung, Supply Chain Management, Einkauf und Beschaffung, Finanz- und Rechnungswesen, Rechtliches, Investor Relations, IT sowie Personalagenden zuständig.