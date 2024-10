© APA/APA/HERBERT NEUBAUER/HERBERT NEUBAUER home Aktuell Nachrichtenfeed

Das Vorarlberger Textilunternehmen Wolford steckt weiter tief in den roten Zahlen. Im ersten Halbjahr 2024 lag der Verlust nach Steuern bei 24,98 Mio. Euro, im Vorjahresvergleichszeitraum lag diese Kennzahl mit 16,11 Mio. Euro im Minus. Der Umsatz von Jänner bis Juni 2024 belief sich auf 43,08 Mio. Euro, ein Rückgang von 26,74 Prozent, teilte das Unternehmen am Freitag in seinem Halbjahresbericht mit.