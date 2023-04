Wirtschaftswachstum heuer von 0,5 Prozent prognostiziert

In Österreich wird die Wirtschaft 2023 voraussichtlich um 0,5 Prozent wachsen, wie die Kreditversicherer Acredia und Allianz Trade prognostizieren. Alles deute auf ein verhaltenes Wachstum hin, hieß es in einer Aussendung am Mittwoch. Noch geringer werde wahrscheinlich die Wachstumsrate dieses Jahr in der Eurozone mit 0,3 Prozent ausfallen, nur in China rechne man mit einem solideren Wachstum.

Die Inflation und die Energiepreise in Österreich würden langsam zurückgehen und man hoffe, dass sich die Prognose von einem halben Prozentpunkt Wachstum im Laufe des Jahres noch verbessern werde. "Wir bekommen positive Signale aus der heimischen Wirtschaft", so Acredia-Vorständin Gudrun Meierschitz. Sorgen würden den Unternehmen aber volle Lager bereiten."Sie binden Kapital und reduzieren die Margen durch die steigenden Finanzierungskosten", wurde Meierschitz in der Aussendung zitiert. Für 2024 prognostizierten die Kreditversicherer in Österreich mit 0,4 Prozent ein geringeres Wachstum als für 2023.

Auch in der Eurozone würde das Wachstum stagnieren. Das liege daran, dass die fiskalpolitischen Reize von den Staaten langsam zurückgefahren würden. Auch die hohe Inflation, das enge Finanzierungsumfeld und der schwache Konsum seien für die europäischen Unternehmen herausfordernd. Die Kreditversicherer rechnen nach einem Wachstum von 0,3 Prozent in 2023 mit einem Plus von 0,9 Prozent für 2024.

Die weltweite Wirtschaftsdynamik sei mit einem erwarteten Wachstum von 2,2 Prozent für 2023 abgeschwächt. Gründe dafür seien unter anderem die Energiekrise in Europa, Turbulenzen am US-Bankensektor und "vor allem der Marathon in der Zinswende belastet die Wirtschaft zunehmend", so Meierschitz. Trotzdem erwarte man 2024 ein leichtes Plus (+2,3 Prozent).

Anders sei die Lage hingegen in der Asien-Pazifik-Region. China sei das einzige Land, das wirtschaftlich zu wachsen scheine, man rechne mit 4,1 Prozent für 2023 und noch etwas mehr (4,3 Prozent) für 2024. In den USA sei das Wirtschaftswachstum sinkend, dennoch dürfte sich die Wirtschaftslage laut der Prognose im Laufe des Jahres verbessern. Für 2023 werden in den Vereinigten Staaten laut Prognose 1,1 Prozent Wachstum erwartet, wobei es 2024 noch weniger sein soll (0,4 Prozent).