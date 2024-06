© APA/APA/dpa/Daniel Bockwoldt home Aktuell Nachrichtenfeed

Die österreichische Wirtschaft kommt weiter nicht vom Fleck. Im ersten Quartal 2024 schrumpfte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) zur Vorjahresperiode real um 1,1 Prozent, was insbesondere auf die Entwicklung in der Industrie und im Großhandel zurückzuführen sei, wie die Statistik Austria am Montag mitteilte. Im Vergleich zu den Vorquartalen schwächste sich der Rückgang der Wirtschaftsleistung allerdings ab.