Wirtschaftsimperium von Berlusconi vor Umstrukturierung

Der Tod des ehemaligen italienischen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi am Montag wirft viele Fragen über die Zukunft seines Wirtschaftsimperiums auf. Obwohl sich der gesundheitlich angeschlagene Großunternehmer schon vor Jahren aus dem Mediengeschäft zurückgezogen hatte, um sich ganz der Politik zu widmen, drohen mit seinem Ableben Veränderungen in seinen Gesellschaften. Eine tiefgreifende Umstrukturierung ist nicht ausgeschlossen.

Nachdem die Nachricht von Berlusconis Tod bekannt wurde, schnellten am Montag die Aktien des Familienunternehmens MFE-MediaForEurope in die Höhe. Die MFE-Aktie stieg am Montag um 3,7 Prozent, damit kletterte die Marktkapitalisierung der Mediengruppe auf 1,6 Mrd. Euro. MFE, das sich zu 48 Prozent im Besitz der Fininvest-Holding der Familie Berlusconi befindet, betreibt kommerzielle Fernsehsender in Italien und Spanien und hält eine 30-prozentige Beteiligung am deutschen Sender ProSiebenSat.1. Die Aktien des zum Berlusconi-Imperium gehörenden Mailänder Verlagshauses Mondadori stiegen an der Mailänder Börse um 1,4 Prozent.

Der zweitgrößte Anteilseigner von MFE, der französische Medienkonzern Vivendi, gilt in der Branche als wichtigster Übernahmekandidat. Eine Vereinbarung zwischen den beiden Unternehmen aus dem Jahr 2021 zur Beilegung eines jahrelangen Rechtsstreits verhindert jedoch, dass Vivendi seinen Anteil von 23 Prozent bis 2026 erhöht.