Wirtschaftseinbruch durch vierten Lockdown geringer

Der vierte österreichweite Lockdown hat die Wirtschaftstätigkeit in den drei betroffenen Wochen deutlich gesenkt. Nach einem markanten Rückgang zu Beginn blieb die wirtschaftliche Aktivität in der zweiten Lockdown-Woche unverändert und sank in der dritten nochmals leicht. Insgesamt beträgt der gesamte BIP-Effekt des Lockdowns minus 5,25 Prozentpunkte und fällt damit etwas geringer aus als im zweiten Lockdown ab Mitte November 2020, so das Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo).

Im zweiten Lockdown im November 2020 war der Effekt auf die Wirtschaftsleistung ungefähr 6 Prozentpunkte, erläuterte Wifo-Ökonom Josef Baumgartner zur APA.

Nach vorläufiger Berechnung des Wifo lag das wöchentliche Bruttoinlandsprodukt (BIP) in den zwei Wochen vom 29. November bis 12. Dezember 2021 um 5,7 Prozent bzw. 6 Prozent unter dem Vorkrisenniveau, einer Durchschnittswoche im Jahr 2019. Im Vergleich zur jeweiligen Vorjahreswoche war das BIP in diesen beiden Wochen um 3,4 Prozent bzw. 0,9 Prozent höher.

In der Beherbergung und Gastronomie nahm die Aktivität im Vergleich zur Periode ohne Einschränkungsmaßnahmen um 54 Prozentpunkte ab und lag nur mehr bei rund 17 Prozent des Vorkrisenniveaus. Im Tourismus gebe es einen großen Ost-West-Unterschied, sagte Baumgartner. Während im Osten Österreichs der Städtetourismus in Wien und der Thermentourismus im November normalerweise schon gut gebucht sei, beginne die Wintersaison im Westen großteils erst kurz vor Weihnachten.