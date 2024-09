Wirtschaft in Eurozone schwächer als erwartet gewachsen

Im Jahresvergleich stieg die Wirtschaftsleistung im zweiten Quartal um 0,6 Prozent. Hier wurde die Zweitschätzung bestätigt.

In den vier größten Volkswirtschaften der Eurozone zeigten sich deutliche Unterschiede bei der Wirtschaftsentwicklung. Besonders stark ist die Wirtschaft in Spanien gewachsen. Hier legte das BIP um 0,8 Prozent zu. In Frankreich und Italien wuchs die Wirtschaft um jeweils um 0,2 Prozent. Geschrumpft sind hingegen die österreichische und die deutsche Wirtschaft. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der größten Volkswirtschaft der Eurozone sank um 0,1 Prozent. In Österreich beträgt das Minus sogar 0,4 Punkte.