Wirtschaft der Eurozone im Oktober stärker geschrumpft

Energiekrise und Rekordinflation bremsen die Wirtschaft der Eurozone im Oktober so stark aus wie seit fast zwei Jahren nicht mehr. Der Einkaufsmanagerindex für die Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - fiel um 1,0 auf 47,1 Zähler, wie der Finanzdienstleister S&P Global am Montag zu seiner Umfrage unter Tausenden Firmen mitteilte.

Damit entfernte sich das an den Finanzmärkten stark beachtete Barometer merklich von der Marke von 50, ab der es Wachstum signalisiert. "Angesichts des verstärkten Produktionsrückgangs und der weiter nachlassenden Nachfrage dürfte die Wirtschaftsleistung der Euro-Zone im vierten Quartal 2022 schrumpfen", sagte S&P Global-Chefvolkswirt Chris Williamson. "Das heizt die Spekulation an, dass eine Rezession immer unvermeidbarer wird."

Am schlimmsten hat es im Oktober die Industrie erwischt: Hier fiel der fünfte Produktionsrückgang in Folge so stark wie in den vergangenen zehn Jahren nur während der ersten Pandemie-Monate. Ein Wachstum meldeten diesmal lediglich die Bereiche Technologie, industrienahe Dienstleister sowie Pharma & Biotechnologie. Die stärksten Rückgänge verzeichneten die Branchen Chemie & Kunststoffe sowie Grundstoffe, was auf deren hohe Energieabhängigkeit zurückzuführen sein dürfte.

"Die steigenden Lebenshaltungskosten waren zwar nach wie vor die Hauptursache für die Konjunkturabkühlung", sagte Williamson. "Doch auch die Energiekrise stellt viele Unternehmen immer noch vor große Probleme und belastet die Konjunktur, insbesondere in energieintensiven Sektoren." Der Preisdruck halte sich hartnäckig auf hohem Niveau, da steigende Energie- und Personalkosten sowie der schwache Euro jeglichen Rückgang der Rohstoffpreise infolge nachlassender Lieferprobleme kompensiert hätten.

Die Europäische Zentralbank bringt das in eine Zwickmühle. Wegen der Rekordinflation dürfte sie schon am Donnerstag ihren Leitzins erneut kräftig anheben. Damit dürften die Kreditkosten aber weiter steigen, was die Konjunktur zusätzlich belasten könnte.