Wirtschaft in Eurozone wuchs zu Jahresbeginn leicht

Die Wirtschaft der Eurozone ist Anfang 2022 leicht gewachsen. Die Wirtschaftsleistung (BIP) stieg im ersten Quartal gegenüber dem Vorquartal um 0,2 Prozent, teilte das Statistikamt Eurostat am Freitag mit. Der vorläufigen Schätzung lagen jedoch nur Daten von zehn Euroländern zugrunde. Österreich verzeichnete demnach im Frühjahr ein Plus von 2,5 Prozent, nur das Wachstum von Portugal war mit plus 2,6 Prozent größer.

Rückgänge registrierten Schweden (-0,4 Prozent) und Italien (-0,2 Prozent).

Im Vergleich zum ersten Quartal 2021 stieg das BIP in der Eurozone um 5 Prozent. In der EU betrug das Plus gegenüber dem Vorquartal 0,4 Prozent, gegenüber dem Vorjahresquartal 5,2 Prozent. Das starke Wachstum im Jahresvergleich folgte auf einen drastischen Einbruch durch die Coronavirus-Pandemie.