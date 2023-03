Wirtschaft im Euroraum stagniert - Deutschland schwächelt

Die Wirtschaft der Eurozone hat sich wegen der Schwäche ihrer größten Volkswirtschaft Deutschland zum Jahresausklang schlechter geschlagen als bisher angenommen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stagnierte im vierten Quartal 2022, wie das europäische Statistikamt Eurostat am Mittwoch mitteilte. Vorherige Schätzungen hatten noch ein Miniwachstum von 0,1 Prozent ergeben. Im dritten Quartal hatte es noch zu einem Plus von 0,4 Prozent gereicht.

In Österreich verharrte die Wirtschaft im Schlussquartal des abgelaufenen Jahres ebenfalls bei 0,0 Prozent, nach einem marginalen BIP-Anstieg von 0,1 Prozent im dritten Quartal 2022. In der gesamten Europäischen Union kam es im vierten Quartal zu einem BIP-Rückgang von 0,1 Prozent, nach plus 0,4 Prozent im vierten Quartal.

Maßgeblich für die nun notwendig gewordene Korrektur ist das schwache Abschneiden Deutschlands: Hier sank das Bruttoinlandsprodukt von Oktober bis Dezember 2022 um 0,4 Prozent und damit doppelt so stark wie zunächst angenommen. Dafür sorgten vor allem sparsamere Verbraucher, die angesichts der Kaufkraftverluste infolge der hohen Inflation weniger konsumierten. Weitaus besser schlug sich Malta, das mit 1,6 Prozent das höchste Wachstum aller Euroländer meldete. Auch Estland, Zypern und die Niederlande schafften ein deutliches Plus von jeweils 0,7 Prozent.

Trotz der Konjunkturflaute legte die Zahl der Erwerbstätigen im zurückliegenden Quartal zu. Sie wuchs um 0,3 Prozent. Insgesamt waren damit 165 Mio. Männer und Frauen erwerbstätig.