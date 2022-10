Wirtschaft im Euro-Raum wuchs im Sommer um 0,2 Prozent

Trotz Rekordinflation und Ukraine-Krieg ist die Wirtschaft der Euro-Zone im Sommer etwas gewachsen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg zwischen Juli und September um 0,2 Prozent zum Vorquartal. Von Reuters befragte Fachleute hatten damit gerechnet.

Dennoch hat die Wirtschaft im Währungsraum im Zuge der Energiekrise deutlich Fahrt verloren. Denn im Frühjahr hatte es noch 0,8 Wachstum gegeben. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum stieg die Wirtschaftskraft im Sommer um 2,1 Prozent.

Die Wirtschaftsentwicklung in den einzelnen Ländern fällt weiterhin unterschiedlich aus. Für Schwung sorgten Deutschland als größte Volkswirtschaft in der Euro-Zone mit 0,3 Prozent Wachstum und Italien, wo es sogar um 0,5 Prozent bergauf ging. In Portugal zog die Konjunktur um 0,4 Prozent an. Die Wirtschaft in Frankreich und Spanien legte je um 0,2 Prozent zu. Während die großen Volkswirtschaften der Eurozone leicht gewachsen sind, ist die Wirtschaft in Lettland deutlich geschrumpft. Die baltischen Staaten leiden derzeit unter den Folgen der einst engen Wirtschaftsbeziehungen mit Russland, die im Zuge des Ukraine-Kriegs und westlicher Sanktionen zu einer Belastung geworden sind.

Auf der Wirtschaft im Euro-Raum lastet die hohe Inflation, die durch den Ukraine-Krieg weiter befeuert wird und das Geschäftsklima trübt. Die Jahresteuerung kletterte im Oktober überraschend deutlich auf das neue Rekordhoch von 10,7 Prozent.