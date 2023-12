Laut Wifo sind die Verbraucherpreise in Österreich seit 2019 um 22 Prozent gestiegen, in der Eurozone aber durchschnittlich nur um 17,8 Prozent. Im Jahr 2025 dürften die Verbraucherpreise in Österreich um 30,5 Prozent höher sein als 2019, im Eurozonen-Durchschnitt hingegen nur um 24,1 Prozent höher liegen. Von 2019 bis 2025 sollen die Löhne hierzulande um 33,5 Prozent steigen, das wäre um rund 10 Prozentpunkte mehr als in der Eurozone.

Das Wifo berechnet ab jetzt in seinen Konjunktur-Quartalsprognosen den Realwert des BIP pro Kopf als Wohlfahrtsmaßstab. Dieser Indikator misst die im Inland verfügbare Kaufkraft der erwirtschafteten Einkommen. In den letzten Jahren seien importierte Energie und Rohstoffe in Österreich sehr teuer geworden, was Wohlstand gekostet habe, aber nicht im realen BIP abgebildet werde, so der Wifo-Chef. Aktuell liege auch aufgrund hoher Zuwanderung, der Realwert des BIP pro Kopf um 2,5 Prozent unter dem Niveau von 2019 und erst 2025 schließe die heimische Volkswirtschaft zum Vorkrisenniveau auf. Im Eurozonendurchschnitt hingegen liegt der Wohlstandsindikator 2025 laut Wifo bereits um mehr als 4 Prozent über dem 2019er-Wert. Gute Nachrichten gibt es hingegen für die heimischen Arbeitnehmer. Die Lohnquote - der Anteil der Arbeitnehmerentgelte am Volkseinkommen - soll von 69,6 Prozent im Jahr 2019 auf 73,2 Prozent im Jahr 2025 steigen und in Österreich sollen die Reallöhne bis 2025 um circa 2,4 Prozent über dem Vorkrisenniveau liegen, im Rest der Eurozone befinden sie sich laut Prognose hingegen noch darunter. Hierzulande habe sich bei den Lohnverhandlungen "tendenziell die Arbeitnehmerseite durchgesetzt", kommentierte Felbermayr die Zahlen.

Die Winterprognose von Wifo und IHS hat heute zu zahlreichen Reaktionen geführt: Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP) verwies in einer Aussendung auf die Maßnahmen der Bundesregierung, die sich positiv auf die Konjunkturentwicklung auswirken würden. Als Beispiel nannte Kocher den Gebührenstopp auf Bundesebene, die Abschöpfung von Krisengewinnen bei Energiekonzernen und die Verlängerung der Strompreisbremse. Der Generalsekretär der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), Karlheinz Kopf, fordert "ein Bündel an Maßnahmen", um Betriebe und deren Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. ÖGB-Chefökonomin Helene Schuberth drängt angesichts der schwächelnden Industrie und der angespannten Lage in der Bauwirtschaft auf eine Investitionsoffensive. SPÖ-Klubobmann Philip Kucher pocht weiter auf eine Streichung der Steuern auf Grundnahrungsmittel, bis "die Inflation dort wieder in einem normalen Bereich ist". FPÖ-Wirtschaftssprecher Axel Kassegger fordert ein Maßnahmenpaket für eine Ankurbelung der heimischen Wirtschaft sowie Industrie und insbesondere der Bauwirtschaft. NEOS-Wirtschafts- und Sozialsprecher Gerald Loacker regte einmal mehr eine Senkung der Lohnnebenkosten und eine Reduktion der Steuern auf Arbeit an.