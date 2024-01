Österreichs Wettbewerbsfähigkeit hat sich zuletzt etwas verbessert und liegt knapp hinter dem oberen Drittel von rund 30 europäischen Vergleichsländern. Im aktuellen "Wifo-Radar der Wettbewerbsfähigkeit" schneidet Österreich beim Pro-Kopf-Einkommen, der regionale Verteilung und beim Außenhandel vergleichsweise gut ab - bei der Vollzeit-Beschäftigung und der Erwerbstätigkeit von Frauen liegt Österreich aber nur im Mittelfeld.

"Wettbewerbsfähigkeit" definiert das Wifo dabei als die Fähigkeit zur "Sicherung hoher Realeinkommen und der fortlaufenden Verbesserung der sozialen und ökologischen Lebensverhältnisse im europäischen Vergleich". Diese hat sich zuletzt insgesamt um 1,9 Prozentpunkte auf einen Prozentrang von 64,4 verbessert. Der Prozentrang ist der Anteil aller Länder mit gleichen oder ungünstigeren Werten als Österreich.

Am besten schnitt Österreich mit einem mittleren Prozentrang von 77,2 in der Dimension "reale Einkommen, Produktivität und regionale Verteilung" ab. Ausschlaggebend war das kräftige Wirtschaftswachstum im Jahr 2022. In der Dimension "internationaler Handel" konnte sich Österreich um 2,1 Punkte auf einen Prozentrang von 70,6 verbessern. Hauptverantwortlich dafür war die Erholung im Tourismus.

Ebenfalls verbessert hat sich Österreich beim "Einsatz natürlicher Ressourcen" (+3,2 Punkte, Prozentrang 67,5). Positionsgewinne gab es vor allem bei den Umweltpatenten sowie der Energieabhängigkeit, Einbußen bei der CO2-Intensität.

Mit einem mittleren Prozentrang von 49,6 lag Österreich in den Dimensionen "Arbeitsmarkt und soziale Lebensverhältnisse" weiterhin nur im europäischen Mittelfeld und verschlechterte sich erneut gegenüber dem Vorjahr. Gemessen an der Beschäftigungsquote in Vollzeitäquivalenten liegt Österreich mit einem Prozentrang von 26,7 (2022) nur an 23. Stelle der 30 Vergleichsländer.

Auffallend ist der große Unterschied zwischen Männern und Frauen bei der Beschäftigungsquote. 2022 war die arbeitszeitbereinigte Beschäftigungsquote der Frauen im Haupterwerbsalter um 20,3 Prozentpunkte niedriger als jene der Männer. Größer war der Unterschied nur in Tschechien, Italien, Griechenland und der Schweiz. Deutlich geringer war der Gender-Gap dagegen in den skandinavischen Ländern, aber auch in den meisten Ländern Ostmitteleuropas.