Die von der EU-Kommission angekündigten Strafzölle gegen chinesischen Elektroautos dürften in Europa zumindest zu einem leichten Anstieg der Preise führen. Dieser Ansicht ist der Wifo-Handelsexperte Harald Oberhofer. Der Preis am Markt hänge neben der Nachfrage zwar noch von anderen Faktoren ab, "zusammengefasst würde ich aber davon ausgehen, dass es schon einen leichten Preisanstieg geben könnte", sagte er am Donnerstag im "Ö1 Journal um acht".

von APA