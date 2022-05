Wifo: Konjunkturerwartungen der Firmen schwächten sich ab

Die Konjunkturerwartungen der heimischen Unternehmen haben sich im Mai durch die Unsicherheit infolge des Ukraine-Kriegs und die Preisanstiege verschlechtert. Der Wifo-Konjunkturklima-Index notierte mit 19,3 Punkten um 5,2 Punkte unter dem Wert des Vormonats. Die Firmen rechnen auch weiterhin mehrheitlich damit, Preiserhöhungen in den kommenden Monaten vornehmen zu müssen, erklärte das Wirtschaftsforschungsinstitut.

Der Index der aktuellen Lagebeurteilungen fiel um 1,2 Punkte, notierte aber mit 26,2 weiter merklich im positiven Bereich. Besonders stark war der Rückgang in der Bauwirtschaft, etwas geringer in der Sachgütererzeugung. Bei den Dienstleistungen blieb der Lageindex fast unverändert und signalisiert so weiterhin konjunkturelle Zuversicht. Im Einzelhandel legte der Lageindex deutlich zu, liegt aber noch immer knapp im negativen Bereich.

Deutliche Einbußen zeigten sich beim Index der Erwartungen der Unternehmen - er verlor im Mai 9,4 Punkte gegenüber dem Vormonat, notierte aber mit 12,3 Punkten noch merklich über der Nulllinie, die negative und positive Konjunkturerwartungen trennt. Im Einzelhandel verlor der Erwartungsindex und rutschte stärker ins Minus. Auch bei den Dienstleistern verlor der Teilindex an Boden, blieb aber noch merklich positiv. Einbußen musste der Index auch im Bausektor hinnehmen, notierte aber weiter sehr stark im positiven Bereich.