Wifo: Inflation vor allem von Rohstoffpreisen getrieben

Die Inflation in Österreich wird weiterhin maßgeblich von den hohen Rohstoffpreisen getrieben, vor allem vom Erdgaspreis. Zur Hälfte wird der Anstieg des Preisniveaus vom Aufschwung der Weltwirtschaft und weltweiten Angebots- und Lieferengpässen verursacht, sagt das Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) in seinem aktuellen Konjunkturbericht. Der heimische Arbeitsmarkt hat den vierten Lockdown weitgehend unbeschadet überstanden, nicht zuletzt dank der Kurzarbeit.

"Der Beitrag ungünstiger Angebotsschocks zur Inflation nahm 2021 sukzessive zu", erklärte der Autor des aktuellen Wifo-Konjunkturberichts, Stefan Schiman. "Das stellt die Zentralbanken vor schwierige Entscheidungen, da eine Straffung der Geldpolitik die Realwirtschaft zusätzlich belastet."

Die Inflation laut HVPI stieg laut Schnellschätzung im Jänner 2022 im Euroraum auf 5,1 Prozent und in Österreich auf 4,6 Prozent (bzw. 5,1 Prozent laut VPI). 30 Prozent der Teuerung sind laut Wifo Liefer- und Angebotsengpässen geschuldet, 20 Prozent positiven Nachfrageimpulsen durch den Aufschwung der Weltwirtschaft. Eine Straffung der Geldpolitik sei bei einer nachfrageseitigen Inflation eindeutiger geboten als bei einer angebotsseitigen, da letztere auch negative realwirtschaftliche Effekte habe. In den USA sei der Anteil des nachfragebestimmten Preisauftriebs an der Gesamtinflation schon länger so hoch wie zuletzt im Euroraum. Daher leite die Federal Reserve die Zinswende früher ein als die EZB.