Wienerberger: Kunststoffrohrgeschäft in Gaillon vor Verkauf

Der weltgrößte Ziegelkonzern Wienerberger will sich von seinem Kunststoffrohrgeschäft in Frankreich trennen. Man habe mit Tessenderlo "einen potenziellen Käufer gefunden", der das Unternehmen "erfolgreich weiterentwickeln" könne, so Wienerberger-Chef Heimo Scheuch am Donnerstagabend in einer Aussendung. Es sei vereinbart worden, "über die weiteren Bedingungen, die derzeit besprochen werden, Stillschweigen zu bewahren".

Das französische Wienerberger-Kunststoffrohrgeschäft wird von einem einzigen Standort in Gaillon aus betrieben. Die Tessenderlo-Tochter Dyka will die dortigen Liegenschaften, Produktionsanlagen sowie Vorräte übernehmen und alle 75 Mitarbeiter weiter beschäftigen.