Wiener U2 ab 6. Dezember wieder im Vollbetrieb

Die Teilsperre der Wiener U-Bahn-Linie U2 endet am 6. Dezember. Sie wird dann wieder die gesamte Strecke befahren, also auch den zuletzt gesperrten Abschnitt zwischen Schottentor und Karlsplatz. Das haben der zuständige Stadtrat Peter Hanke (SPÖ) und die für den technischen Bereich verantwortliche Wiener-Linien-Geschäftsführerin Gudrun Senk am Freitag mitgeteilt. Ursprünglich hätte der Betrieb schon vor mehr als einem Jahr wieder aufgenommen werden sollen.