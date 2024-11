© APA/APA/EVA MANHART/EVA MANHART home Aktuell Nachrichtenfeed

Am Jahrestag des Terroranschlages vom 2. November 2020 in Wien haben die Regierungs- und Stadtspitze der Opfer gedacht. Bundeskanzler Karl Nehammer, Innenminister Gerhard Karner (beide ÖVP) und Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) legten zwei Kränze, Kerzen und Blumen am Desider-Friedmann-Platz in der Innenstadt nieder. Bei dem Anschlag vor vier Jahren hatte ein IS-Sympathisant vier Menschen getötet und mehr als 20 zum Teil schwer verletzt.