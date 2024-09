Wiener Privatbank im HJ mit negativem Vorsteuerergebnis

© APA/APA/THEMENBILD/HELMUT FOHRINGER home Aktuell Nachrichtenfeed

Die Wiener Privatbank SE hat ein sehr schwieriges erstes Halbjahr 2024 hinter sich. Das Ergebnis vor Steuern drehte im Jahresvergleich von plus 2,63 auf minus 6,47 Mio. Euro, das Periodenergebnis gab von plus 1,88 auf minus 5,03 Mio. Euro nach. Das Ergebnis je Aktie brach von plus 0,37 auf minus 1 Euro ein. Die Spezialbank für Immobilien verwies heute auf eine "herausfordernde Situation am Immobilienmarkt" und ein "damit verbundenes erhöhtes Insolvenzaufkommen".

von APA