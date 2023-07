Wiener Börse im Halbjahr mit rund 30 Mrd. Euro Aktienumsatz

Die Wiener Börse hat im ersten Halbjahr 2023 29,95 Mrd. Euro Aktienumsatz geschrieben. Das war deutlich weniger als in der Vorjahresperiode (42,8 Mrd. Euro) und in etwa gleich viel wie im Vor-Corona-Jahr 2019 (31,6 Mrd. Euro). "Nach den Sondereffekten der vergangenen drei Jahre war das erste Halbjahr 2023 an der Wiener Börse von einer Marktberuhigung geprägt", hieß es in einer Aussendung.

Die zwei stärksten Handelstage in den ersten beiden Quartalen waren der 17. März (640 Mio. Euro) und der 16. Juni (504 Mio. Euro). Die umsatzstärksten Einzeltitel waren Erste Group (5,33 Mrd. Euro), OMV (4,46 Mrd. Euro) und voestalpine (2,88 Mrd. Euro). Der überwiegende Teil der Umsätze (86,4 Prozent) entfiel auf internationale Investoren.

Der Wiener Leitindex ATX bewegte sich seit Jahresanfang nur wenig vom Fleck und hielt zum 30. Juni bei plus 0,91 Prozent bei 3.154,91 Punkten. Der ATX total return (TR) stand bei plus 5,32 Prozent und 6.947,91 Punkten.

Der ATX Total Return (TR/inklusive Dividenden) ist ein Performanceindex, bei dem die Dividendenausschüttungen miteinberechnet werden, während der ATX die reine Kursentwicklung ohne Dividenden widerspiegelt. Die Zusammensetzung der beiden Indizes ist ident. International sind Kursindizes tendenziell häufiger anzutreffen als Performanceindizes. Der deutsche DAX ist beispielsweise ein Performanceindex, während der Dow Jones oder der Euro-Stoxx-50 Kursindizes sind.